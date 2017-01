18:26 - Milano Piazza Affari chiude in rialzo anche l'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib è salito dell'1,59% a quota 18.304, sopra la soglia dei 18.300 punti, l'Allshare ha guadagnato l'1,52%. La borsa milanese è risultata essere la migliore d'Europa. Banche in deciso rialzo, trascinate dal restringimento dello spread Btp-Bund e in generale da una situazione più distesa sul fronte politico interno.