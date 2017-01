17:53 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. Nel giorno in cui il governo Letta ottiene la fiducia, il Ftse Mib guadagna lo 0,68% a 18.098 punti e il Ftse Italia All-Share registra un progresso dello 0,58% a 19.114 punti. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a quota 260 punti base.