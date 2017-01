Piazza Affari chiude in netto calo

18:18 - Chiusura con gli indici in netto ribasso per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati europei. A Piazza Affari, il Ftse Mib cala dell'1,75% mentre l'All Share perde l'1,64%. A frenare i mercati le parole del presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, secondo cui il Vecchio continente potrebbe dover fronteggiare un periodo prolungato di bassa inflazione. In controtendenza Fonsai, che cresce del 2,3%. Male Fiat: -3,7%.