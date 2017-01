Piazza Affari chiude in netto calo

17:54 - Chiusura di giornata con gli indici in netto ribasso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, il Ftse Mib cala dell'1,95% a 18.366 punti mentre l'All Share cede l'1,91% a 19.592 punti. A picco il titolo di Total-Erg, che perde il 6,74% dopo la notizia di un'indagine per una presunta frode fiscale con fatture false da 904 milioni di euro. Male anche i bancari, con Intesa Sanpaolo e Mediobanca che lasciano sul terreno il 2,49%.