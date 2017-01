18:05 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, appesantita dalla possibile stretta agli stimoli monetari della Federal Reserve. L'indice Ftse Mib cede lo 0,29% a 18.312 punti e il Ftse Italia All-Share lascia sul terreno lo 0,26% a 19.541 punti. Tra i titoli, in forte calo Mps (-5,29%). Male anche Autogrill (-2,95%) e A2a (-2,50%).