17:49 - Chiusura in flessione per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,21% a 18.728 punti mentre il Ftse All-Share lascia sul terreno lo 0,19% a 19.943 punti. Tra i titoli in evidenza Stm (+3,88%), Ferragamo (+2,18%) e Cnh (+2,10%). In calo Saipem (-3,16%), Finmeccanica (-2,24%) e Banco Popolare (-2,14%).