18:13 - Seduta negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,45% a 18.874 punti. Seduta di Borsa difficile per Telecom Italia, di gran lunga il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione: dopo diversi passaggi in asta di volatilità sulle ipotesi di un prossimo aumento di capitale, il calo finale è stato del 6,41% a 0,67 euro.