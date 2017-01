17:45 - Chiusura in rosso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,40% a 19.198 punti e il Ftse All-Share che lascia sul terreno lo 0,30% a 20.284 punti. Tra i titoli, male Fiat (-2,12%), frenata dalla vendite in Europa, Bpm (-1,06%) e Intesa San Paolo (-0,44%). Positiva Autogrill (+2,62%) dopo nuove concessioni in Inghilterra.