17:58 - Chiusura in ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,44% a 18.018 punti e il Ftse Italia All-Share che lascia sul terreno lo 0,38% a 19.042 punti. Positiva Telecom (+1,66%) nel giorno delle dimissioni del presidente esecutivo Franco Bernabè. Rally per Finmeccanica che registra un rialzo del 2,97%.