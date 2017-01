18:00 - Chiusura in leggero ribasso per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,05% a 18.774 punti e il Ftse Italia All-Share lascia sul terreno lo 0,05% a 19.993 punti. Nuova seduta da maglia nera per Mps. Nel giorno del via libera del Cda all'aumento di capitale da 3 miliardi il titolo ha perso il 5,93%.