18:29 - Chiusura in leggero calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,10% a 18.822 punti e il Ftse Italia All-Share lascia sul terreno lo 0,08% a 20.032 punti. Tra i titoli, in luce Ferragamo (+3,77%) e Mediaset (+3,74%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 233 punti base, con il tasso sul decennale al 4,07%.