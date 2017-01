18:04 - Seduta lievemente negativa a Piazza Affari, depressa dalla debolezza delle banche, in particolare quelle di medie dimensioni, mentre gli altri mercati europei risentono in positivo dell'accordo siglato tra Iran e le principali potenze mondiali sulla riduzione del programma nucleare. L'indice Ftse Mib termina in calo dello 0,20% a 18.784 punti, mentre il Ftse All Share perde lo 0,15% a 20.002,51 punti.