17:50 - Chiusura di settimana col segno meno per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib perde lo 0,39% a 18.687 punti. L'indice All Share cede lo 0,31% a 19.888 punti. Piazza Affari non beneficia quindi del momento d'oro di Wall Street che, trascinata dai dati sugli ordini del settore industriale Usa, ha toccato i massimi storici: il Dow Jones ha infatti superato per la prima volta in assoluto quota 15.900 punti.