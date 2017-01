Piazza Affari chiude in calo:-1,77%

18:20 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che perde l'1,77% a 18.766 punti e il Ftse All Share a -1,64% a quota 19.981. Tra i titoli peggiori Finmeccanica, che cede il 2,45% dopo le indiscrezioni secondo cui l'India avrebbe cancellato il contratto per tre elicotteri della controllata Agusta. Giù anche Saipem (-4%), deboli le banche. Lo spread Btp-Bund finisce in lieve calo, con il differenziale che segna 234 punti.