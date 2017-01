18:09 - La Borsa di Milano chiude euforica, in rialzo del 3,11% con l'indice di riferimento Ftse Mib a 17.977 punti. Il mercato spera in una soluzione della crisi di governo e che quindi il governo Letta prosegua. Denaro su tutto il listino milanese che premia in particolare i titoli finanziari perché, sottolinea un trader, "se lo spread scende i finanziari sono quelli che recuperano meglio".