09:38 - Apertura di seduta positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,3%, attestandosi a quota 19.369 punti. Tra le altre Piazze europee avvio in rialzo per Parigi (+0,14) e Madrid (+0,23%), mentre aprono piatte sia Londra (+0,04%) sia Francoforte, invariata.