09:26 - Piazza Affari apre la seduta poco mossa: Ftse Mib e Ftse All Share segnano entrambi un -0,03%, attestandosi rispettivamente a 18.778 punti e 19.994 punti. A dettare prudenza negli investitori l'attesa per i report sui prezzi delle case e sulla fiducia dei consumatori in America. Sulla stessa lunghezza d'onda le altre principali Borse europee: Londra -0,5%, Parigi -0,14% e Francoforte intorno allo zero.