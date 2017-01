09:23 - Piazza Affari apre invariata. Il Ftse Mib segna un +0,02% a 17.809 punti. Debole Mps (-0,64%) con Enel (-0,79%), in luce invece Snam (+1,51%). Stabili o leggermente in calo anche le altre Borse europee per i timori che la Banca centrale Usa possa iniziare a ridurre gli stimoli all'economia prima del previsto: Londra -0,1%, Francoforte sulla parità e Parigi -0,02%.