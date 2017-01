09:15 - Piazza Affari apre in leggero calo l'ultima seduta dell'anno. Il Ftse Mib perde lo 0,12% a 18.937 punti. Male Mps che perde il 5,8% dopo la decisione dell'assemblea di rinviare l'aumento di capitale da 3 miliardi a maggio, e non a gennaio come invece proponevano i manager. Stabili le Piazze di Londra e Francoforte, in lieve ribasso Parigi (-0,11%).