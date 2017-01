09:22 - Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna 0,1% a 18.750 punti. Sugli scudi Tod's (+1,93%) e Atlantia (+1,92%), giù invece Telecom (-0,79%), Ferragamo (-0,85%) e Fiat (-0,61%). Leggermente in calo invece le altre principali Borse europee: Londra -0,15%, Francoforte -0,04% e Parigi -0,21%.