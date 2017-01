09:18 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,36% a 19.325 punti. Bene Eni (+2,71%) dopo i conti dei 9 mesi, più cauta Snam (+0,11%), debole Finmeccanica (-0,44%). Apertura incerta per le altre principali Borse europee, in attesa della decisione della Fed sui tassi di interesse: Londra +0,23% e Parigi -0,12% e Francoforte +0,09%.