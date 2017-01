09:54 - Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib sale dello 0,75% a 18.955 punti. Contrastate, invece, le altre principali Piazze europee: in calo Parigi, che perde lo 0,16%, invariata Atene a +0,01%, in rialzo Madrid (+0,23%), Londra (+0,28%) e Francoforte (+0,22%).