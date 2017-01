09:31 - Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in progresso dello 0,27%, salendo a 18.069 punti. Avvio di seduta debole per Telecom il cui titolo, dopo le dimissioni del presidente Franco Bernabè,cede l'1,4% a 0,63 euro.