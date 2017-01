09:15 - La Borsa di Milano apre in positivo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,98% a 18.309 punti, spinto da Mediaset (+3,03%), Banco Polare (+2,19% e Bpm (+2,03%). Nessun titolo in rosso nel paniere, che ha in Parmalat e Campari (+0,08% entrambe) i propri fanalini di coda. Positive anche le altre principali Piazze europee: Francoforte +1,07%, Parigi +0.90%, Londra +0,93%.