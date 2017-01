09:18 - Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un incremento dello 0,47% attestandosi a quota 18.965 punti. Aperture positive anche per alcune delle principali Piazze europee: Parigi guadagna lo 0,29%, Londra lo 0,20% mentre Madrid sale dello 0,36%.