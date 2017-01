09:23 - Avvio in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in ribasso dello 0,51%, attestandosi a quota 19.007 punti. Sulla stessa tendenza le altre principali Piazze europee: Parigi perde lo 0,41%, Londra scende dello 0,34%. Indici in ribasso anche per Madrid (-0,50%) e Francoforte (-0,30%).