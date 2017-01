09:25 - Avvio in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha aperto le contrattazioni cedendo lo 0,35% a 18.797 punti. In flessione anche le altre principali Piazze europee: Londra perde lo 0,48%, Madrid lo 0,57%, mentre Francoforte apre in ribasso dello 0,4%.