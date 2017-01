09:55 - Piazza Affari apre in lieve rialzo sull'attesa del voto di fiducia al governo Letta. Il mercato milanese vede il Ftse Mib oscillare intorno alla allo 0,24% a 18.020 punti, dopo aver segnato un -0,30% in prima battuta. L'All Share invece è a +0,16% a 19.035 punti. Tonfo in apertura di Autogrill (-3,3%) corre Telecom (+2,3%).