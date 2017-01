10:01 - Avvio di seduta in marginale calo per Piazza Affari, in sintonia con la prudenza delle altre Borse europee che consolidano i recenti guadagni. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,11% a 19.248 punti. Il titolo peggiore è Tod's, in ribasso del 2,88%, il più comprato Autogrill (+4,05%).