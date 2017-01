09:20 - Apertura debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,09% a 18.356 punti. Male Telecom (-1,7%) dopo il taglio del rating, in progresso la Bpm (+1,06%). In calo anche le altre Piazze europee: Madrid, Londra e Francoforte perdono dallo 0,17 allo 0,22%.