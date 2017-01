09:48 - Avvio piatto per Piazza Affari: alla Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib ha fatto segnare una crescita dello 0,02%, mentre l'indice Ftse It All-Share ha realizzato un aumento dello 0,06%. Apertura in linea con quella delle altre principali Piazze europee: Londra guadagna lo 0,08%, mentre Francoforte segna un più deciso rialzo dello 0,38%.