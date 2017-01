09:31 - Avvio di seduta stabile per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo -0,05%, attestandosi a 18.415 punti. Un'apertura sostanzialmente in linea con quella delle altre principali Piazze europee: poco mosse anche Francoforte (+0,1%) e Parigi (-0,11%), mentre Londra inizia con il segno meno (0,19%) e Madrid è in territorio positivo (+0,14%).