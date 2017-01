09:22 - Avvio di settimana in negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib cede lo 0,28%, attestandosi a 18.250 punti. Una apertura in linea con quella delle altre principali Piazze europee: maglia nera per Francoforte con un -0,76%, ma sono in negativo anche le aperture di Parigi (-0,44%) e Londra (-0,14%).