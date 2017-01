09:32 - Avvio di settimana positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari la seduta è iniziata con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,57% a 18.930 punti. Apertura con lo stesso segno anche per le altre principali Piazze europee: Londra guadagna lo 0,37%, mentre Francoforte è in rialzo dello 0,42%. Bene anche Parigi (+0,34%) e Madrid (+0,63%).