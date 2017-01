Pane, "estinzione" dalle tavole

20:33 - Non capitava dagli anni dell'Unità d'Italia di avere dei dati così allarmanti per quanto riguarda il consumo del pane. Gli italiani preferiscono spendere i soldi in altro. La colpa non è solo della crisi economica che sta colpendo il Paese ma anche delle abitudini che cambiano. Ormai il modo di mangiare è completamente differente dal passato: sia per alimenti più dietetici, tantissime case decidono di puntare su prodotti a basso contenuto di carboidrati, che per allergie causate dalla farina, il numero degli italiani che soffrono sono aumentati sensibilmente. C'è chi,invece, per risparmiare preferisce rinunciare al pane appena fatto e usare quello surgelato.