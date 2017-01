11:13 - In Italia i giovani precari di oggi potrebbero diventare i poveri di domani, per colpa del metodo contributivo e dell'assenza di pensioni sociali. Lo sostiene l'Ocse: "L'adeguatezza dei redditi pensionistici potrà essere un problema" per le generazioni future, e "i lavoratori con carriere intermittenti, lavori precari e mal retribuiti sono più vulnerabili al rischio di povertà durante la vecchiaia".