Nuova stretta su utilizzo Cig

15:54 - Nel 2014 il trattamento di mobilità in deroga sarà concesso per una durata massima di 7 mesi (10 al Sud) a coloro che hanno beneficiato del sussidio per meno di 3 anni e per una durata di 5 mesi (8 al Sud) per chi ha già beneficiato dell'ammortizzatore per più di 3 anni. Lo si legge nella bozza del decreto sulla Cig. Per il 2015 e il 2016 il sussidio non potrà essere concesso a coloro che ne hanno già beneficiato per 3 anni (anche non continuativi).