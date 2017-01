Natale, gli italiani tagliano sui regali: spesi 205 milioni in meno

10:46 - Le famiglie italiane hanno scartato regali per un valore di 4,1 miliardi, con un taglio di circa 205 milioni (il 5% in meno) rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti dalla quale si evidenzia che in ogni famiglia sono stati scartati in media sotto l'albero quasi 5 regali per un valore di circa 36 euro ciascuno.

Circa la metà degli italiani (il 47%) ha speso per regali come lo scorso anno mentre il 20% ha tagliato la spesa di quarto, il 13% l'ha dimezzata e il 9% l'ha ridotta a meno della metà, ma c'è anche un 10% che ha speso di più.



Il "must" di questo Natale è il "regalo utile" - Il 54% degli italiani avrebbe voluto trovare sotto l'albero qualcosa di utile che, proprio in vista delle festività, ha rimandato di acquistare, il 20% un regalo utile che non ha mai pensato di acquistare e solo il 17% un regalo sfizioso che non si può permettere.



Regalati meno abiti e oggetti tecnologici - Il risultato - sostiene la Coldiretti - è che significativi cali nei regali si registrano per abiti, tecnologie e divertimento. Resistono di più le spese nel settore alimentare per i tradizionali pranzi e cene natalizi. I tagli hanno riguardato soprattutto parenti e amici e meno i regali destinati a se stessi, al partner/coniuge e soprattutto ai bambini.