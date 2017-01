Mps, Profumo: "Il piano passerà"

21:18 - Il piano di ristrutturazione di Mps, che comprende anche l'aumento di capitale da tre miliardi di euro, "passerà". Lo ha detto il presidente di Banca Mps, Alessandro Profumo. "Vediamo una luce in fondo al tunnel, e non è un treno", ha aggiunto. "Un anno fa non avrei scommesso un centesimo di essere oggi in queste condizioni. Stiamo lavorando per uscire da un momento di crisi con un capitale ricostituito e con lo Stato in larga parte fuori".