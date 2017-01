14:11 - Via libera del Cda della banca Mps all'aumento di capitale da tre miliardi. Il presidente Alessandro Profumo, all'uscita da Rocca Salimbeni, non ha rilasciato dichiarazioni. Da quanto è trapelato, però, la decisione non è stata presa all'unanimità ma a maggioranza, sintomo che non c'è unità all'interno del board di controllo della banca senese.