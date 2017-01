Morto mr Haribo, il papà degli orsetti gommosi

16:28 - Hans Riegel, capo del marchio Haribo, produttore delle famose caramelle gommose amate e vendute in tutto il mondo, è morto per arresto cardiaco a Bonn all'età di 90 anni. Il suo nome stava per il marchio Haribo, l'industria di famiglia ereditata dal padre, rimessa in piedi nel dopoguerra, e trasformata in un gigante mondiale con un fatturato miliardario.

Riegel era stato sottoposto nel luglio scorso a un intervento al cervello per la rimozione di un tumore maligno. Prodotto di punta e vessillo dell'industria dolciaria sono i celebri orsetti colorati di gelatina affermatisi da un punto all'altro del pianeta e gioia di bambini e adulti.



Hans Riegel, assieme al fratello più giovane Paul, morto quattro anni fa, aveva trasformato la piccola azienda di famiglia in un gigante globale. Il padre aveva fondato la fabbrica nel 1920 dandole il nome che è diventato poi famoso: Hans Riegel Bonn - Haribo (Haribo sta per le iniziali dei tre nomi). Il figlio Hans ha espanso il business del settore dolciario: "Amo i bambini, sono i miei clienti", disse una volta.



Nell'azienda si occupava di spedizioni e marketing mentre il fratello Paul della produzione. Negli anni '50 del 'miracolo' economico tedesco la Haribo cresce rapidamente, aumentando il numero dei dipendenti e il giro d'affari. Si espande all'estero con filiali in Olanda, Francia, Gran Bretagna, Austria e Svezia. Oggi la Haribo produce in 15 stabilimenti in Europa e dà lavoro a circa 6.000 persone. Il fatturato si aggira sui due miliardi di euro l'anno e l'azienda è salita nell'Olimpo delle prime dieci industrie dolciarie del mondo.



Hans Riegel, che non era sposato ed era un uomo schivo che non amava la pubblicità, ha provveduto per tempo alla successione: nel 2010 sono saliti al vertice del suo impero i due nipoti Hans-Guido Riegel e Hans-Arndt Riegel.