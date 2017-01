Moody's striglia le assicurazioni "Troppi Btp per le compagnie italiane"

09:43 - Per Moody's, le compagnie assicurative italiane sono a rischio a causa dell'eccessivo acquisto di Btp, nei quali è stato investito oltre il 50% degli attivi. "Presentano un notevole rischio di concentrazione in titoli sovrani - si legge in un rapporto dell'agenzia di rating - e la qualità dei loro attivi è dipendente, in larga misura, dalla qualità del credito sovrano italiano".

L'agenzia di rating spiega che il deterioramento della qualità del credito sovrano dell'Italia (ora al livello Baa2, negativo), avvenuto negli ultimi anni, ha "comportato una riduzione significativa della qualità del portafoglio investimenti del settore".



Moody's ricorda che "con oltre il 50% dei loro attivi investiti in emissioni di debito sovrano italiane, pari a circa 240 miliardi di euro al 30 settembre 2013, le società assicurative italiane presentano un notevole rischio di concentrazione in titoli sovrani e la qualità dei loro attivi è dipendente, in larga misura, dalla qualità del credito sovrano italiano".