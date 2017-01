Moody's: "L'instabilità politica frena la ripresa dell'Italia"

08:15 - "Le turbolenze politiche dell'ultima settimana mettono in evidenza la fragilità del governo, che può ritardare le riforme fiscali e strutturali". Lo afferma in una nota Moody's. Questi ritardi, secondo l'agenzia di rating, "mettono a rischio la ripresa economica del Paese. L'Italia non centrerà il target europeo di un deficit del 3% del Pil nel 2013".

"Le dimissioni sabato di cinque ministri del Pdl dalla coalizione del governo hanno innescato la crisi politica. I ministri si sono dimessi dopo il mancato accordo su una misura essenziale per portare il deficit nel limite del 3% previsto dall'Unione europea" afferma Moody's, sottolineando che il governo Letta ha avuto difficoltà a raggiungere accordi sulle riforme fin da quando il suo partito ha formato una coalizione con il Pdl in seguito ai risultati elettorali di febbraio.



Silvio Berlusconi "ha detto che le dimissioni" dei ministri "erano una reazione alla decisione di aumentare l'Iva al 22% dal 21%. L'aumento dell'Iva è stato ritardato da luglio perché il Pdl aveva chiesto di cancellarlo. Le tensioni fra i partner della coalizione si sono intensificate all'inizio di agosto" ricostruisce Moody's.



"L'Italia - ricorda l'agenzia nella sua nota - è uscita dalla procedura d'infrazione del deficit quest'anno, dopo aver ridotto il deficit al 3% del pil nel 2012 dal 5,5% del pil nel 2009. Il surplus primario italiano, uno dei più alti fra i Paesi dell'area euro" è stato uno dei fattori che ha aiutato a sostenere il debito e offerto al governo tempo per far sì che le riforme economiche avessero effetto e la crescita si materializzasse.



L'instabilità politica ha effetti negativi sulla capacità del governo di procedere con le riforme strutturali e di bilancio. Ci aspettiamo - conclude Moody's - che l'Italia non centri l'obiettivo di portare il deficit nel limite europeo del 3% del pil nel 2013".