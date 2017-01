09:29 - Avvio di contrattazioni in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un -0,15%, attestandosi a 18.282 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre principali Piazze europee: Parigi perde lo 0,2%, così come Madrid, mentre Francoforte accusa un più pesante -0,33%. Meglio Londra, che apre piatta perdendo solo lo 0,06%.