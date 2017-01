09:42 - Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,33% attestandosi a quota 18.627 punti. Corre Mps (+2,95%) sulla fiducia che vada in porto un'operazione di sistema tra fondazioni per "salvare" l'ente senese e di conseguenza l'aumento di capitale. Avvio in linea con le altre principali Piazze europee: Francoforte sale dello 0,4%, Londra e Madrid segnano un rialzo dello 0,1% mentre Parigi dello 0,2%.