09:36 - Apertura in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,62% attestandosi a quota 19.037 punti. Maglia nera del listino, in avvio di seduta, Autogrill (-2,13%) ma deboli anche le banche con Bpm in ribasso dell'1,3% e Unicredit dell'1,29 per cento.