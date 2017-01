09:42 - Avvio leggermente negativo per Piazza Affari: alla Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib della settimana segna una perdita dello 0,16%, mentre l'Ftse It All-Share un calo dello 0,11%. Partenze in rosso deciso per le altre Piazze europee: Londra cede lo 0,25%, Francoforte lo 0,42% e Parigi lo 0,41%. Aperture in negativo anche per Madrid (-0,36%) e Atene (-0,47%).