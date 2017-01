Marina Berlusconi, tra le 25 manager della tv più potenti al mondo

17:34 - Il presidente di Fininvest Marina Berlusconi è l'unica italiana presente nella prima edizione della “Most 25 Powerful Women in Global TV list”, stilata dal "The Hollywood Reporter", la storica bibbia dello show business internazionale. Online da oggi sul sito web della testata, la lista premia "le 25 manager più innovatrici” e che “sono riuscite ad adattarsi meglio ai rapidi cambiamenti del mondo dei media".

Nella lista compaiono insieme al presidente Fininvest, tra le altre, la figlia di Ruperth Murdoch, Elisabeth, presidente del gruppo australiano Shine, Cecile Frot-Coutaz, Ceo del colosso inglese Fremantle e Anke Shaeferkordt, co-Ceo del gruppo tedesco RTL, il più grande broadcaster televisivo d’Europa.



Riguardo a Marina Berlusconi, l’"Hollywood Reporter" scrive: “Conosciuta comunemente come la figlia di Silvio Berlusconi, miliardario tycoon dei media e quattro volte primo Ministro italiano, Marina è in realtà emersa come la protagonista decisiva nel guidare abilmente la Fininvest, holding di famiglia che controlla il gigante televisivo Mediaset, attraverso il difficile periodo economico che sta passando l’Italia”.



Alla domanda dell’"Hollywood Reporter" su quale sia stata la decisione più difficile che ha dovuto prendere nell'ultimo anno, Marina Berlusconi ha risposto: "È stato necessario prendere alcune decisioni per i problemi causati dalla situazione economica in generale e del settore dei media in particolare. Decisioni difficili ma indispensabili per essere nelle condizioni migliori per poter sfruttare la ripresa.”