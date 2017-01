Manovra, Tesoro frena su aumenti

13:59 - E' giallo sul decreto per la correzione del deficit che arriverà questa sera in consiglio dei Ministri. A differenza di quanto circolato dalla bozza del Dl, infatti, fonti del ministero dell'Economia affermano che non ci sarà alcun aumento di accise. Lo conferma anche il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini: "Oggi in consiglio dei Ministri non ci sarà nessuno aumento di accisa o altre tasse" ha detto.