Lupi: 2 fondi per la casa dal 2014

15:09 - Da gennaio 2014 saranno operativi due fondi per far fronte all'emergenza casa. Uno sarà di 100 milioni di euro e servirà per il supporto del pagamento degli affitti dei meno abbienti, l'altro invece verrà dotato di 40 milioni per le cosiddette "morosità incolpevoli". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, che aggiunge: "Lavoriamo anche a un terzo fondo da 17,8 milioni, reperibili dalle risorse sequestrate alla criminalità".